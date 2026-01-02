“4 orë pa rrymë”, Muharremi ironizon: Tash kemi qeveri me 50%, s’ka mu anku se kështu po don shumica

Analisti Shenoll Muharremi ka treguar se nuk ka pasur rrymë 4 orë, duke ironizar me fitoren e Vetëvendosjes me 50%. “Kjo është kogja situatë “speciale” se të rritet cmimi i energjisë 3 herë edhe i paguajmë faturat e larta, importojmë rrymë ma shtrenjtë se bitocoini, ama prapë mbesim n’terr”, shkroi Muharremi mes tjerash. Postimi i…

02/01/2026 21:32

Analisti Shenoll Muharremi ka treguar se nuk ka pasur rrymë 4 orë, duke ironizar me fitoren e Vetëvendosjes me 50%.

“Kjo është kogja situatë “speciale” se të rritet cmimi i energjisë 3 herë edhe i paguajmë faturat e larta, importojmë rrymë ma shtrenjtë se bitocoini, ama prapë mbesim n’terr”, shkroi Muharremi mes tjerash.

Postimi i plotë:

U bënë njo katër orë pa rrymë deri tash.
Janar, terr, pa nxemje.. Ama ska me u anku tash!

Kjo është kogja situatë “speciale” se të rritet cmimi i energjisë 3 herë edhe i paguajmë faturat e larta, importojmë rrymë ma shtrenjtë se bitocoini, ama prapë mbesim n’terr.

Po masi tash kemi qeveri me 50%, ska as nevojë me u anku, se kështu po e don shumica.

Sa të zgjasë, le të zgjasë. Sa ma keq, aq ma mirë.

Një urë, një flamur qaty, do tupana.. edhe kryhet puna.

Terri kalon, vota mbetet:)

