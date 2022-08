“4 Ministri të Qeverisë kanë realizuar 0% buxhet për investime kapitale”, reagon Ministria e Ekonomisë

Ministria e Ekonomisë ka reaguar pas raportimit të Lidhjes Demokratike të Kosovës se kjo ministri është në mesin e katër ministrive që ka realizuar zero përqind buxhetin për investime kapitale në gjatë mujorin e fundit.

LDK në konferencën për media u bazua në raportin e Thesarit të Kosovës, duke thënë se në 6 mujorin e parë të këtij viti, ME-së iu janë ndarë mbi 16 mijë euro por që nuk ka investuar asnjë euro në investime kapitale. Ndërkohë, ME sqaron se është në proces të realizimit të projekteve kapitale me qëllim të implementimit të planit të investimeve deri në fund të vitit

“Projektet tona përfshijnë investimet në fushat strategjike të cilat janë kyçe për zhvillimin ekonomik të vendit, e për të cilat do të kujdesemi për shpenzime të buxhetit në mënyrë që investimet të jenë të qëndrueshme dhe me përfitime për interesin e përgjithshëm të Kosovës. Ministria është duke e implementuar planin 5.5 vjeçar të Ekonomisë Dixhitale, ku aktivitetet e parapara për implementim gjatë këtij viti do të përfundojnë në fund të vitit. Investimet kapitale të parapara për këtë vit për Parkun e Teknologjisë Dixhitale në Bërnicë janë në fazën përfundimtare.”

“E në anën tjetër, jemi në procesin e tenderimit për investimet e parapara në Parkun e Inovacionit në Prizren. Gjatë kësaj kohe jemi në përgatitje të masave të efiçiencës për kursim të energjisë, jo vetëm në institucione publike por edhe për subvencione për qytetarët që ta ulim kursimin gjatë ditëve të ftohta të dimrit. Të gjitha këto investime dhe subvencione do të implementohen deri në fund të vitit si ndihmë për uljen e konsumit të energjisë. Që nga viti 2015 në Laboratorin e Institutit të Gjeologjisë janë blerë pajisje mirëpo nuk është funksionalizuar.”

“ Tani me zhvillimin e termave të reja të referencës Laboratori i IGJK është në proces të tenderimit. Për më tepër Laboratori do të përdoret në bashkëpunim me Fakultetin e Gjeologjisë në Mitrovicë. Ky do të mbetet një ndër bashkëpunimet më të suksesshme në mes të një institucioni qeveritar dhe një institucioni arsimor në zhvillimin shkencor.Për më shumë, institucionet kyçe të sektorit energjisë siç janë: prodhimi, transmisioni e distribuimi janë duke e implementuar planin e tyre energjetik të vitit 2022 në vlerë deri në 35 milionë euro. Të gjitha këto investime janë për qëllime të stabilizimit të rrjetit elektro energjetik e gjithashtu për zgjerimin e rrjetit të ngrohjes”, thuhet në sqarimin e ME-së.