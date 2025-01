Qytetarët shpenzojnë ujin, por viti mbyllet me mbi 26 milionë euro borxhe ndaj KRU-Prishtina Prishtina si kryeqytet i Kosovës natyrisht se mbulimin e furnizimit me ujë të pijshëm e ka nga disa burime. Si shkak i numrit të madh të banorëve e bizneseve, shpenzimi i ujit është gjithnjë e më i lartë. Nevoja për furnizim më të bollshëm me ujë të pijes sa shkon e bëhet edhe më e…