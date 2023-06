“4 elemente të rëndësishme” – senatori shpalos planin e ShBA’së për depërshkallëzim të situatës në veri

Senatori Chris Murphy ka propozuar zgjedhje të reja në veri, tërheqje të policisë së Kosovës nga veriu dhe dhënien fund të protestave.

Po ashtu ai ka propozuar qasje të kufizuar në objektet komunale për nëpunësit civil dhe respektim të marrëveshjeve të mëparshme Kosovë-Serbi përfshirë Asociacionin e Komunave me shumicë serbe.

A few of the most important elements of de-escalation:

– Kosovo special police withdraw/Serbia takes real steps to end protests

– new elections scheduled

– access to municipal buildings limited to civil servants

– prior Serbia/Kosovo agreements honored, including ASM https://t.co/xlKsfSDtYH

