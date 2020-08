4 barishtet natyrale për të cilat duhet të dini më shumë

Shumica e produkteve farmaceutike kombinojnë bimët efektive me kimikate të tjera për ta bërë formimin e ilaçit, transmeton lajmi.net.

Duke pasur në mendje këta faktorë, nuk është dëm për të eksploruar rrugët alternative të mjekësisë. Në shumicën e rasteve, ju mund t’i futni këto sende në rutinën tuaj të përditshme pa shumë ndërprerje dhe të krijoni një bazë të dobishme për shëndetin.

Ashwagandha

Emri Botanik: Withania somnifera

Kjo është një barishte e lashtë e përdorur për më shumë se 3 mijë vjet, dhe shkenca i mbështet përfitimet.

Ndihmon trupin të menaxhojë stresin, të rrisë nivelin e energjisë dhe të përmirësojë përqendrimin dhe nivelet e përqendrimit. Ai gjithashtu ka veti anti-kancerogjene, rrit funksionin e trurit, zvogëlon nivelin e sheqerit në gjak.

Ashwagandha është një adaptogen. Kjo do të thotë se është një ilaç natyral që ndihmon trupin të menaxhojë dhe përshtatet me stresin. Kjo është arsyeja pse është një komponent kaq i rëndësishëm i Ayurveda, një formë e mjekësisë alternative në Indi.

Metoda më e njohur e gëlltitjes është kapsulat, dhe ato mund t’i gjeni në dyqanet shëndetësore në të gjithë vendin.

Rrënja e Burdokut

Emri Botanik: Arctium

Kjo barishte rritet rrallë në Shtetet e Bashkuara, megjithatë, është më e bollshme në Azi dhe Evropë. Në historinë e saj të hershme, shumë menduan se ishte kryesisht i dobishëm për tretjen. Sidoqoftë, studiuesit tani e dinë që kjo barishte është e shkëlqyeshme për kaq shumë gjëra të tjera.

Një burim i fuqishëm i antioksidantëve, dhe ky është jashtëzakonisht i rëndësishëm sepse mbron trupin kundër radikalëve të lirë dhe gjithashtu mund të zvogëlojë inflamacionin në trup.

Për më tepër, ai mbron trupin tuaj nga disa lloje kanceresh dhe detoksifikon dhe pastron gjakun, shkruan alternative medicine. Kjo rrit qarkullimin tuaj dhe përmirëson shëndetin tuaj të përgjithshëm.

Bladderwrack

Emri Botanik: Fucus vesiculosus

Ky është një algë deti e pasur me lëndë ushqyese. Fshikëza është e bollshme edhe me vitamina dhe minerale. Disa nga lëndët ushqyese thelbësore që do të gjeni në këtë algë deti janë kalciumi, jodi, magnezi, kaliumi, natriumi, zinku, si dhe vitaminat A dhe C.

Goldenseal

Emri Botanik: Hydrastis canadensis

Shumë e përdorin këtë barishte për ftohjen e zakonshme, si dhe infeksionet e sipërme të frymëmarrjes.

Përdoret gjithashtu për infeksione të traktit urinar, çështje gastrointestinale, ulcerat e dhimbjes në stomak. /Lajmi.net/