4 arsye pse nuk është ide e keqe të futeni në shtrat me ish-in

Disa sondazhe thonë se deri në 44 përqind e njerëzve kanë fjetur me ish -in e tyre. Ka shumë arsye pse të flesh me ish -in nuk është një ide aq e mirë. Dhe ka shumë njerëz që mendojnë se të flesh me një ish është mirë, shkruan lajmi.net.

Nuk është çështje morale dhe as çështje bardhë e zi. Ju duhet të merrni kohë për të peshuar të mirat dhe të këqijat për ju dhe si jeni duke bërë pas ndarjes. Nuk është e drejtë apo e gabuar, por a është e drejtë apo e gabuar për ju?

Nëse po mendoni të flini me ish -in tuaj, pyesni veten se çfarë nevojash do të plotësohen duke vepruar kështu. Shikoni thellë se çfarë mund t’ju kthejë tek ish -i juaj kur lidhja të ketë përfunduar. Pyesni veten se çfarë do t’ju japë seksi: një orgazmë pa pritshmëri të tjera ose dëshirë për një rilidhje emocionale?

Pastaj pyesni veten se cilat do të jenë pasojat. A do të jeni të kënaqur apo të pendoheni për vendimin tuaj? Si do të ndiheni për këtë më pas? A do t’ju ketë ndihmuar kjo në rimëkëmbjen tuaj nga ndarja apo do ta bëjë atë më konfuze apo të ndërlikuar? A është ky një vendim impulsiv apo është një vendim i menduar mirë?

Këtu janë disa faktorë për të cilët duhet të mendoni kur mendoni të flini me ish -in tuaj.

1. Është normale të duash të shmangësh hidhërimin dhe dhimbjen e divorcit. Fjetja me ish -in tuaj ju tërheq vëmendjen nga dhimbja e humbjes së marrëdhënies ose martesës tuaj. Në të njëjtën kohë, të flini me ish -in tuaj shtyn mbylljen që ju nevojitet për të qenë në gjendje të shëroheni, të përshtateni dhe të vazhdoni.

Ndoshta keni frikë të filloni takimet ose të keni partnerë të rinj seksualë. Familjariteti i “djallit që njihni” ndihet më i sigurt sesa rreziqet e marrëdhënieve të reja.

Ju mund të merrni një rritje të besimit kur flini me ish -in tuaj. Kjo mund ta bëjë më të lehtë takimin me të tjerët.

Ndoshta për herë të fundit “për hir të kohës së vjetër”. Disa njerëz thonë se seksi me ish -in e tyre u jep atyre mbyllje.

2. Ndoshta seksi ishte pjesa më e mirë e martesës tuaj. Çdo gjë tjetër ishte e tmerrshme, por seksi ishte gjithmonë i mrekullueshëm, edhe kur nuk ishit duke u shoqëruar. Shtë e vështirë të heqësh dorë nga një gjë që funksionoi mirë në marrëdhënien tuaj.

Ndoshta ju vjen keq për ish -in tuaj. Seksi i bamirësisë mund t’ju ​​bëjë të ndiheni më pak fajtorë, veçanërisht nëse jeni ju që keni vendosur për ndarjen ose divorcin.

Ndoshta ju doni t’i tregoni ish -it tuaj se çfarë do të mungojë duke u divorcuar nga ju.

Ose ndoshta nëse jeni vërtet joshëse mendoni se do t’i tërheqë përsëri në lidhje.

Idealizimi i ish -it ose nostalgjisë suaj se si ishin gjërat dikur mund të jetë një joshje e fuqishme.

3. Mendoni se mund ta bëni pa u ngatërruar apo kapur në emocionet tuaja.

Tronditja e lidhjes së keqe, klandestine-çfarë aventure! Ju mendoni se tabu dhe eksitimi i një takimi të fshehtë seksual do të jetë argëtues ose do t’ju bëjë të ndiheni më pak të dëshpëruar për ndarjen.

Ju jeni të vetmuar dhe ish -i juaj është ngushëllues.

Edhe pse mund të ngatërroheni emocionalisht, nuk mund t’i rezistoni ftesës së tyre. Ju nuk dini si të thoni jo.

Ju nuk po mendoni se si do të ndiheni nesër pas seksit me ish -in tuaj.

Ju mund të jeni duke e vendosur veten për një humbje tjetër kur ish -i juaj të hyjë në një lidhje të re.

4. Ndoshta ju mendoni se do të keni një zgjidhje më të mirë në divorcin tuaj.

Me vetëdije apo jo, ju mund të mendoni se “të qenit i mirë” dhe “bashkëpunues” do ta bëjë bashkëshortin tuaj më bujar në zgjidhjen e divorcit tuaj. (Kjo mund të jetë arsyeja më e keqe për të bërë seks me ish -in tuaj.)

Ju mund të bëni shaka me veten se nëse flini së bashku do të jeni bashkë-prindër më të mirë.

Ju mund të shpresoni për një pajtim para se divorci të jetë përfundimtar.

A ju bëri jehonë ndonjë prej këtyre faktorëve? Nëse po, ndaloni dhe mendoni me kujdes vendimin tuaj për të fjetur me ish -in tuaj. /Lajmi.net/