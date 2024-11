ZKA del me sqarim në lidhje me akuzat se Qeveria ndërhyri në raportin e auditimit: Ishte lëshim teknik, e përmisuam gabimin Zyra Kombëtare e Auditimit të Kosovës ka dalë me një sqarim lidhur me akuzat që sot dolën nga deputetja e LDK-së, Hykmete Bajrami, e cila tha se ky institucion u ndikua nga ministri i Financave dhe Transfereve, Hekuran Murati, për ndryshim të shifrës së shpenzimeve të karburanteve për vitin 2023 nga ekzekutivi. Në reagimin e…