Serbi që po torturohet nga regjimi i Vuçiqit vetëm se mendon ndryshe nga ai

Zoran Todoroviq (62), i njohur si Aqim, nga Mlladenovaci është pronar i një veture që ishte suvatuar me mesazhe kundër Aleksandër Vuçiqit, dhe e cila ishte konfiskuar “për shkak të parkimit të paligjshëm”. Todoroviq thekson për Nova.rs se sa të jetë gjallë do të luftojë kundër bllokadës totale mediatike dhe mosrespektimit të Kushtetutës së Serbisë për lirinë e fjalës dhe opinionit publik nga pushteti aktual.

Zorani u bë në qendër të publikut pasi iu mor makina, e cila ishte suvatuar me parulla kundër presidentit të Serbisë, Aleksandar Vuçiq, dhe e cila më pas iu hoq për një arsye të çuditshme, transmeton lajmi.net.

Zoran në fillim të bisedës shprehet se po përjeton tortura vetëm pse mendon ndryshe.

Ata nuk e dinë se cila është baza e demokracisë”. Me ta nuk ka liri të fjalës dhe mendimit të kundërt dhe kush guxon ta provojë, unë jam shembull i asaj që do të përjetojë. Sipas Kushtetutës së Serbisë, kam të drejtën e lirisë së fjalës dhe mendimit. Makina është me ta dhe besoj se do ta mbajnë dy-tre muaj dhe gjoja do ta kontrollojnë, por kjo nuk më pengon. Do të dal në rrugë dhe do të luftoj, e vetmja mënyrë që mund të më vrasin”, thotë Aqimi.

Makina “Lada Niva” e Zoranit patrullonte për një kohë të gjatë rrugëve të Mlladenoviqit, e veshur me pankarta “Fëmijët e kujt do t’ia kthejnë borxhet Vuçiqit?” dhe “Vuçiq është më i keqi”, dhe më 5 nëntor, automjeti i tij u konfiskua për shkak të siç ka njoftuar MPB-ja, ka pasur shkelje të komunikacionit dhe “pengim të rrjedhës normale të komunikacionit”.

“Nuk kam parkuar as në rrugë të gabuar, thjesht kam ndalur për të gjetur një vend, por pashë dy patrulla në qytet dhe e dija pse ishin aty”. Ata janë tmerrësisht të mërzitur nga makina ime, që është problemi i tyre. Dyshohet se gjatë kontrollit të motorit dhe numrit të shasisë, punonjësit e policisë dyshuan se numri i shasisë ishte i falsifikuar. Tani po kontrollojnë numrin e motorit dhe numrin e shasisë në një veturë që kushton 1500 euro dhe që ka vite pa problem kontrollet teknike, ku çdo gjë është e kontrolluar siç duhet”, na shpjegon Todoroviq.

Zoran pretendon se ka vendosur të marrë makinën sepse nuk mund të tolerojë padrejtësinë.

“Epo unë nuk jam pensionist që shikoj “Pink” dhe reality show-t e tyre për të mashtruar njerëzit që nuk kanë një botë të shëndetshme. Në Belgjikë një kilometër asfaltim i rrugës kushton deri në dy milionë, ndërsa në Serbi tetë milionë. Jo për të vjedhur, por për të shkatërruar vendin. Pra, kush do t’i kthejë ato borxhe? Nipërit dhe fëmijët e mi? Dhe nga çfarë do të kthehen kur ekonomia të jetë e shkatërruar plotësisht. Të gjitha ndërmarrjet në Mlladenoviq u shkatërruan, njerëzit udhëtojnë çdo ditë në Beograd për të punuar. Kinezëve ua shitën fabrikën “Petar Drapšin”, çdo ditë djegin mbeturina, ndotin ajrin, populli nuk e përballon dot atë tym dhe erë të keqe, kështu që përsëri askush nuk del kur regjistrohet se të gjithë janë në një marrëdhënie, të gjithë janë në habi”, thotë Aqimi i dëshpëruar.

Zorani thotë se i kanë shkatërruar dy vetura para shtëpisë së tij dhe ndaj tij ka pasur disa sulme fizike.

“Deri më tani më kanë rrahur tri herë në Mlladenoc, më kanë thyer brinjët në rrugë, por policia thjesht nuk ka bërë asgjë”. Ka një aparat fotografik, ka regjistrime, por nuk u intereson asgjë. Nuk ka dy prej tyre në Serbi që kanë katër njësi në targa, por policia dhe prokuroria janë në ligë dhe askush nuk u interesua për këtë. Është batakçi, por gabuan se nuk jam në rrugë për të luftuar”, thotë bashkëbiseduesi ynë dhe shton: “Çdo njeri normal ka frikë, kam frikë të humbas jetën nga njerëz si Velja Nevolja dhe banditët si ai, që mbushin radhët e tyre dhe janë mbështetës të kësaj qeverie. Sigurisht që kam frikë, por nga ana tjetër, jeta ime është në çerekun e fundit, ndaj nëse më vrasin për luftë për liri, le ta bëjnë”.

Për shkak të performancës publike dhe shpalljes “Vuçiq është më i keqi” që Todoroviqi e vendosi para monumentit në Mlladenoc më 7 mars të këtij viti, inspeksioni komunal doli dhe në vendimin e tij për largim deklaroi se njoftimet përmbajnë të papërshtatshme. përmbajtjen dhe e urdhëroi të hiqte mbishkrimin. Kjo u pasua me shantazhe dhe ngacmime nga pushteti vendor, i cili vazhdon edhe sot e kësaj dite.