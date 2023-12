Musliu-Shoshi: Kurti që shiste mend si duhet të kursehet paraja publike, udhëton me bashkëpartiakë me buxhet të shtetit Deputetja e PDK-së, Ariana Musliu-Shoshi ka reaguar pas udhëtimit të kryeministrit Kurti për në Kongresin e Partisë Socialdemokrate në Berlin, e ku i ka marrë me vete bashkëpartiakët Hajrullah Çeku dhe Mrika Limani-Myrtaj. Ajo ka shkruar se Kurti “që shiste mend se si duhet të kursehet paraja publike sot udhëton në Gjermani, bashkë me Ministra…