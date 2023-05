Grenell për drekë te Rama: Duhet bërë më shumë për ta liruar Hashim Thaçin nga Haga

Gjatë vizitës së tij në Tiranë ai ka zhvilluar takim me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, me të cilin edhe kanë ngrënë drekë.

Kjo është bërë e ditur përmes një postimi në Twitter nga vetë Rama.

I had lunch with Prime Minister @ediramaal from our great NATO ally Albania 🇦🇱 – and we agreed that more must be done to free @HashimThaciRKS from his 3 years of prison by The Hague.

The charges against him are phony and the witnesses are saying they’ve been manipulated by Jack… pic.twitter.com/9B3MMoJBo4

— Richard Grenell (@RichardGrenell) May 25, 2023