Dramë në një shkollë tjetër në Serbi: Një nxënës donte të “zgjidhte gjithçka” me bombë Policia në Pirot ka arrestuar djalin me iniciale MA (19) nga Piroti për shkak të dyshimit se ka kryer vepër penale të rrezikimit të sigurisë. MA dyshohet se ka kërcënuar një mësues të një shkolle të mesme në Babushnicë se do të sillte një bombë në shkollë dhe do të “zgjidhte gjithçka”, pasi mësuesi e…