​360.436 persona të punësuar me pagë primare në muajin mars Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK) ka publikuar statistikat administrative të tregut të punës për muajin mars të këtij viti, ku thuhet se në muajin mars, të punësuar me pagë primare janë regjistruar 360 436 persona. Kurse, të punësuar me pagë sekondare janë regjistruar 17 335 persona. Sipas ASK-së, këto të dhëna bazohen në të…