36-vjeçar dhe bën “stila” me shpejtësi, policia ia merr patentën dhe e dënon ndjeshëm Një 36-vjeçar në Ferizaj është gjobitur me 300 euro për tejkalim të shpejtësisë. Ai gjithashtu është dënuar me tri pikë negaitve, gjashtë muaj masë mbrojtëse dhe i është marrë patent shoferi. “Policia Rajonale e Komunakacionit Rrugor në Ferizaj, dje rreth orës 18:51 në rrugën lokole ” Brahim Ademi” në Ferizaj ka ndaluar shoferin SH.H (M/K)…