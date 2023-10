Ker-Lindsay: Me themelimin e Asociacionit, krijohen kushtet që Serbia ta njohë Kosovën James Ker-Lindsay, profesor në London School of Economics and Politics, propozimin ndërkombëtar për Asociacionin, e sheh si një pikë kthese të mundshme në procesin e dialogut. Sipas tij, me themelimin e mundshëm të Asociacionit nga Kosova, krijohen kushtet që Serbia ta njohë pavarësinë e Kosovës, transmeton lajmi.net. “Kjo është ajo që po përpiqet të bëjë…