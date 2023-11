Edhe Kurti arsyetohet për pagat e ‘Specialëve’: 203 policë sivjet patën të ardhura më të larta se presidentja Edhe kryeministri Albin Kurti ka reaguar për kërkesat e pjesëtarëve të Njësisë FIT, të cilët i shpalosën sot gjatë një proteste. Kurti ka shkruar se me hyrjen në fuqi të shtesave të reja të rrezikshmërisë, secili prej pjesëtarëve të FIT-it do të marrë pagë prej 135o euro neto. “Tash do ta kenë edhe shtesën e…