33 nënshkrimet e Nagavcit dhe terreni i pashkelur i Haxhiut, Cakolli i drejtohet me ironi dy zyrtareve nga VV

Learta Hollaj nga presidenca ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje nuk e ka përkrahur presidenten Vjosa Osmani. Pas kësaj, ka reaguar zëdhënësi i Qeverisë Arlind Manxhuka që ka thënë se LVV ia jep Osmanit 33 nënshkrime për të garuar. Por, më parë shefja e Grupit Parlamentar të LVV, Arbërie Nagavci, tha se kanë vetëm një kandidat…

Lajme

04/03/2026 21:21

Learta Hollaj nga presidenca ka thënë se Lëvizja Vetëvendosje nuk e ka përkrahur presidenten Vjosa Osmani.

Pas kësaj, ka reaguar zëdhënësi i Qeverisë Arlind Manxhuka që ka thënë se LVV ia jep Osmanit 33 nënshkrime për të garuar.

Por, më parë shefja e Grupit Parlamentar të LVV, Arbërie Nagavci, tha se kanë vetëm një kandidat për President, për këtë nuk mund të thërrasin seancë për President.

E kështu Eugen Cakolli nga KDI, pyeti se nëse i kanë 33 nënshkrime pse nuk i japin një kandidati tjetër që të mundësojnë seancën.

“Nëse qenkan duke “nejtë” edhe 33 nënshkrime të gatshme diku – që po pretendohet se i paska refuzuar dikush – pse nuk po i jepen ndonjë kandidati tjetër, që të paktën të iniciohet procedura dhe të mos hyjmë në atë “terrenin e pashkelur” kushtetues? Mos është ky i fundit më shumë qëllimi sesa rreziku i krejt situatës së tanishme?”, ka shkruar Cakolli në Facebook.

Artikuj të ngjashëm

March 4, 2026

Kryeziu: Takimet politike u bënë për të mos u marrë vesh

March 4, 2026

Imer Mushkolaj: Kurti synon të kontrollojë kryeparlamentin, kryeministrinë dhe presidencën me...

March 4, 2026

Deputetja e VV-së e sfidon Osmanin, i thotë të shkojë në...

March 4, 2026

Sekretarja e shtypit të Shtëpisë së Bardhë: Goditja ndaj Iranit ‘vendimi...

March 4, 2026

Irani lëshon më shumë raketa drejt Izraelit, thotë IDF

March 4, 2026

Irani kërcënon Izraelin me ambasada në mbarë botën

Lajme të fundit

Aurora “godet” Elijonen: Fëmijë i keq

Kryeziu: Takimet politike u bënë për të mos u marrë vesh

Imer Mushkolaj: Kurti synon të kontrollojë kryeparlamentin, kryeministrinë...

Deputetja e VV-së e sfidon Osmanin, i thotë...