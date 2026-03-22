320 vende, mbi 1 mijë aplikantë për t’u bërë pjesë e FSK-së
Kur kanë mbetur edhe pak ditë deri në mbylljen e konkursit për pranimin e 320 ushtarëve të rinj në Forca e Sigurisë së Kosovës, interesimi i të rinjve vazhdon të rritet ndjeshëm. Në qendrat kryesore të vendit, përfshirë kryeqytetin, ekipet mobile të Forca e Sigurisë së Kosovës janë vendosur në terren për të informuar dhe inkurajuar të rinjtë që t’i bashkohen ushtrisë.
Nga Prishtina e në çdo qendër tjetër të vendit, prania e këtyre ekipeve mobile është sinjal i qartë se Forca e Sigurisë së Kosovës tashmë ka hapur dyert për të rinjtë dhe të rejat që duan të bëhen pjesë e një misioni më të madh se vetja.