32 vjeçja nuk mund të shoh burra seksi sepse i bie të fundit – Ajo vuan nga sëmundja e katapleksisë

Një grua ka një problem shumë serioz: në momentin që shikon në sy një burrë seksi i bie të fikët! Mund të duket si një shaka, por për të është një fatkeqësi e vërtetë, shkruan lajmi.net.

Kristy Brown, 32 vjeçe, është e diagnostikuar me katapleksi – një çrregullim i trurit që shkakton paralizë të gjithë muskujve që shkaktohet nga përjetimi i një emocioni më të fortë , siç janë nervoza, frika ose e qeshura.

Ky çrregullim zakonisht shoqërohet me narkolepsi, që është një çrregullim gjumi që shkakton njerëzit të flenë pa pritur.

Kristy në publik e mbanë kokën poshtë sepse përndryshe ajo mund të lëndoj veten nëse rrëzohet. Zakonisht Kristy ka rreth 5 sulme të tilla në ditë, por ka ditë të këqija që ajo mund të ketë deri në 50.

Ajo thotë se kur është e lodhur ka më shumë sulme të tilla. Shpeshherë ajo nuk e humbet vetëdijen, por vetëm paralizohet në trup ose në këmbë.

Kristy e ka shumë problem të kaloj kohë me motrat e saj, sepse ajo thotë se ato të dyja janë shumë shakatare të mëdha. Madje, edhe nëse vetë Kristy thotë diçka për të qeshur ajo përjeton sulm.

Ajo shprehet se e ka shumë të vështirë gjendjen e saj, sepse ajo ka dëshirë të ketë një jetë romantike më të bukur, por fatkeqësisht ajo e ka të pamundur që të njihet me dikë si pasojë e gjendjes së saj.

Ajo ka 2 fëmijë nga një lidhje e mëparshme. Çfarë e aktivizoi sëmundjen e saj ishte kur në moshën 9 vjeçare ajo ishte goditur me gurë në kokë.

Mirëpo Kristy ishte e lindur me gjenin e narkolepsisë, pra ajo do të fillonte të kishte këtë problem gjithsesi me kalimin e kohës.

Ajo thotë se është shumë e vështirë për të dhe fëmijët e saj sepse është e pamundur që të gjej një punë, sepse nuk ke se si të ia shpjegosh dikujt se nga çasti në çast mund të të bie të fikët ose të paralizohesh. /Lajmi.net/