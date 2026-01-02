32 euro kostoja ditore për një të burgosur në Kosovë, 1736 qytetarë janë gjithsej në burgje- Dubrava me numrin më të madh të tyre
Kosova ka aktualisht 1,736 të burgosur të regjistruar brenda institucioneve korrektuese.
Këta 1 mijë e 736 qytetarë vazhdojnë të qëndrojnë prapa grilave, dikush prej disa javësh, muajsh e deri tek mbi 10 vite.
Nga Shërbimi Korrektues i Kosovës kanë vën në pah faktin se ky numër reflekton gjendjen reale të qytetarëve të burgosur dhe ofron një pasqyrë të qartë mbi qendrat korrektuese, kostot e mbajtjes së të burgosurve, aktivitetet dhe rutinën e tyre të përditshme.
Shërbimi Korrektues i Kosovës në përgjigjet e dhëna për lajmi.net ka njoftuar ndër të tjerash se sa është kostoja e një të burgosuri për buxhetin e shtetit dhe se si në fakt është jeta e tyre si të burgosur.
Sipas ShKK-së kostoja ditore e një të burgosuri është 32 euro.
Dubrava, institucioni më i madh korrektues në Kosovë
Qendra Korrektuese e Dubravës mbetet burgu më i madh në vend, duke strehuar rreth 760 të burgosur. Në përgjigjet e dërguara për lajmi.net, Shërbimi Korrektues thekson se kjo qendër është thelbësore për menaxhimin e numrit më të madh të të burgosurve dhe për sigurimin e kapaciteteve adekuate për trajtimin e tyre. “Dubrava është një nga institucionet kryesore ku fokusi kryesor është ruajtja e sigurisë, rendit dhe rehabilitimi i të dënuarve,” thuhet në përgjigje. Kjo qendër luan një rol kyç për të garantuar që standardet bazë të mbajtjes së të burgosurve të respektohen dhe që çdo individ të ketë mundësi për aktivitete që kontribuojnë në rehabilitim.
Burgu më i ri dhe investimi i tij
Institucioni më i fundit korrektues i ndërtuar është Qendra e Paraburgimit në Prishtinë, saktësisht në Hajvali. Sipas informacioneve, ndërtimi i qendrës ka kushtuar rreth 6.7 milionë euro. “Ky investim synon përmirësimin e kushteve për të burgosurit dhe lehtësimin e menaxhimit të institucioneve korrektuese me standarde moderne,” theksojnë nga Shërbimi Korrektues. Qendra e re është projektuar për të garantuar kapacitete adekuate, kushte më të mira jetese dhe siguri për të burgosurit dhe personelin, duke u bërë një hap përpara në modernizimin e sistemit korrektues në Kosovë.
Kostoja për një të burgosur
Sipas të dhënave, kostoja ditore për një të burgosur është rreth 32 euro, duke përfshirë ushqimin, strehimin, higjienën dhe shërbimet bazë. Kjo shumë është e mjaftueshme për të mbuluar të gjitha nevojat bazë sipas standardeve ndërkombëtare. Kostoja mujore për një të burgosur arrin rreth 960 euro, ndërsa kostoja vjetore rreth 11,680 euro për person. Në përgjigje theksohet: “Shuma prej 32 euro për ditë përfshin ushqimin dhe nevojat bazë të të burgosurve sipas standardeve ndërkombëtare.” Kjo tregon përkushtimin e institucioneve për të ofruar kushte minimale jetese dhe për të siguruar që të burgosurit të kenë qasje në shërbimet esenciale.
Punësimi dhe angazhimi i të burgosurve
Rreth 600 të burgosur janë të punësuar brenda ose jashtë burgjeve. Siç sqarohet ata kryejnë punë të ndryshme, duke përfshirë mirëmbajtjen e hapësirave të brendshme dhe të jashtme, punë në kuzhinë, lavandari (larje rrobash) dhe disa punë profesionale jashtë burgut me kontrata pune. “Punësimi i të burgosurve ndihmon në zhvillimin e aftësive profesionale dhe rehabilitimin gradual për rikthim të suksesshëm në shoqëri”.
Siç sqaron SHKK, angazhimi në punë gjithashtu ndihmon në menaxhimin e rutinës, ul stresin dhe promovon një ambient më të organizuar brenda burgut.
Rutina e përditshme e të burgosurve
Një ditë tipike për të burgosurit është e strukturuar me orare të qarta për të ruajtur disiplinën dhe rehabilitimin. Sipas përgjigjeve të dërguara për lajmi.net, dita zakonisht fillon në orën 07:00 me mëngjesin, pasuar nga punë për të dënuarit e angazhuar, shëtitje paradite, aktivitete të organizuara ose programe edukative dhe sportive. Dreka shërbehet në oraret e paracaktuara, pas së cilës të burgosurit marrin pjesë në programe rehabilituese ose punë profesionale.
Kurse dita e dyte e tyre përfundon me darkën dhe kohë për relaksim.
“Struktura e ditës ndihmon të burgosurit të zhvillojnë disiplinën, menaxhimin e kohës dhe rehabilitimin e tyre,” thuhet në përgjigje. Kjo rutinë është projektuar për të krijuar një mjedis të qetë, të rregulluar dhe të parashikueshëm, që ndihmon në integrimin e të burgosurve në shoqëri pas lirimit.
Vendosja në vetmi
Shërbimi Korrektues thekson se asnjë i burgosur nuk vendoset në vetmi për shkak të rrezikshmërisë. Po ashtu sqarohet se: “Vendosja në vetmi përdoret vetëm si masë disiplinore për shkelje të rregullave dhe për një periudhë maksimale deri në 15 ditë.” Kjo masë ka për qëllim ruajtjen e rendit pa cenuar të drejtat dhe mirëqenien e të burgosurve. Sipas tyre, përveç disiplinës, kjo praktikë ndihmon stafin e burgut të menaxhojë situata të tensionuara pa përdorur masa ekstreme.
Burgjet në Kosovë
Gjendja e burgjeve në Kosovë tregon një kombinim të strukturës tradicionale dhe përpjekjeve për modernizim dhe rehabilitim. Dubrava mbetet institucioni më i madh, ndërsa Qendra e Paraburgimit në Hajvali tregon investime të rëndësishme për përmirësimin e kushteve. Punësimi dhe strukturimi i ditës së të burgosurve tregojnë një fokus të qartë drejt rehabilitimit dhe përgatitjes së tyre për rikthim në shoqëri.
Të dhënat nga Shërbimi Korrektues i Kosovës, në përgjigjet e dërguara për lajmi.net, ofrojnë një pasqyrë të detajuar mbi rutinën, kostot dhe menaxhimin e të burgosurve, duke e bërë më të qartë situatën e institucioneve korrektuese dhe sfidat që ato përballojnë. /Lajmi.net/