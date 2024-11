A do të ndodhë rundi i ri i dialogut më 17 dhjetor – çka tha Qeveria, Lajçaku dhe BE? Takimi i ardhshëm i kryenegociatorëve të Kosovës e Serbisë, Besnik Bislimi dhe Petar Petkoviq do të zhvillohet në dhjetor. Kështu ka bërë të ditur i dërguari i Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Përmes një postimi në Facebook, Lajçak ka dhënë detaje rreth takimeve dy javore në Gjenevë, Tiranë e Parisë ku ka diskutuar…