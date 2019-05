300 nuse shqiptare për 300 oficerë turq – Malësorët u veshën si gra për ta mashtruar ushtrinë

Në mesin e shekullit 18-të në Shqipëri turqit donin të fusnin në dorë Dibrën e Madhe. Sipas asaj që thuhet serbët përveç pushtimit me armë, donin edhe vajza shqiptare për ushtrinë e tyre, dhe kështu kërkuan 300 nuse për 300 oficerë turq, mirëpo malsorët nuk pranuan dhe bën një lojë.

Kjo fuqi turke e përqendruar në kala të Dodës para se të niste sulmin për t’i prekur në nderin e familjes u dërgon fjalë krerëve të Dibrës së Poshtme, Kalisit dhe katundeve rreze Korabit që t’u dorëzonin 300 vajza të reja për oficerët e tyre.

Krerët u mblodhën në kuvend dhe vendosën t’i përgjigjeshin kësaj kërkese, në një tjetër mënyrë. Ata në vend të vajzave shqiptare veshën si gra me ‘duvak’ 300 burra trima me kuaj të cilët ishin të gjithë të armatosur, dhe i paraqitën para oficerëve serbë, gjë e cila pasoi menjëherë me krisma armshëm. Kjo bëri që një pjesë e madhe e turqëve të mbeteshin të vrarë, shkruan Metro.

Kjo histori qarkullon në odat dibrane në formën e një legjende. Populli i Dibreës e ka transmetuar historinë me këngë dhe me ‘meselet’ e treguara nëpër çdo shtëpi. Megjithatë mbetet një hisotri e pa dokumentuar me fakte.