30 vjet marrëdhënie diplomatike, Rama bisedon me Zelenskyn: Shqipëria do të ofrojë ndihmë ushtarake për Ukrainën Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, në kuadër të 30-vjetorit të marrëdhënieve diplomatike Shqipëri-Ukrainë, ka zhvilluar një bisedë telefonike me Presidentin e Ukrainës, Volodymir Zelensky. Situata në Ukrainë, ndihma humanitare dhe ushtarake si dhe hapja e ambasadës shqiptare në Kiev kanë qenë në fokus të bisedës telefonike ndërmjet Ramës dhe Zelenskyt. Rama i ka bërë të…