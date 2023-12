“30 ose 40 herë”, Edona shokon kur përgjigjet për numrin e marrëdhënieve brenda natës

Pyetje pikante janë bërë mbrëmjen e kaluar në shtëpinë e “BBVK”.

Mirdoni e Ardi, i kanë drejtuar pyetje Edonës e Bucit, shkruan lajmi.net.

Kësaj radhe, pyetja për Bucin dhe Edonën nga Ardi dhe Mirdoni ishte se “sa herë keni kryer marrëdhënie seksuale brenda natës”.

Edona befasoi me numrin që e tha, ndërsa Buci me shaka tha se “mua tash po më vjen marre me tregu”./Lajmi.net/