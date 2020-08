30 kopertinat më të mëdha të albumeve të të gjitha kohërave

Çfarë e bën një album të qëndrojë në provën e kohës? Kryesisht është muzika – këngë që tingëllojnë me dëgjuesin shumë kohë pasi shënimi i fundit ka dalë në skenë. Por gjithashtu ka diçka të bëjë me artin që e shoqëron – qoftë kjo një fotografi, një pikturë, një kolazh apo diçka tjetër krejt, shkruajnë mediat e huaja, transmeton lajmi.net.

Kopertina e albumit është më pak e vlerësuar sesa dikur. Të shtënat me solo të modës ose imazhet e bandave që derdhen kundër mureve me tulla janë bërë normë (faleminderit Ramones), ose përndryshe artistët shkojnë për mbulesa të thjeshta me emrin e tyre me shkronja blloku, me besimin se e thjeshtë është më e mira. Por gjatë dekadave, artistë të famshëm në vetveten e tyre kanë krijuar vepra arti të mirëfillta që thjesht ndodhin për të hijeshuar kopertinat e albumeve.

Fotografët kanë arritur të kapin thelbin e vërtetë të artistit përmes një fotografie të mrekullueshme portreti, si Robert Mapplethorpe me Patti Smith, ose Pennie Smith dhe The Clash. Diku tjetër, artistë si Andy Warhol dhe Peter Blake kanë shtuar vizionin e tyre për grupe si Velvet Underground , The Rolling Stones dhe Beatles. Ata nga ana e tyre janë emuluar nga pëlqimet e Madonna dhe fotografit Herb Ritts, për të pasqyruar lidhjen midis artit dhe markës.

Këtu janë 30 nga kopertinat më të ikonave të albumeve të të gjitha kohërave:

“The Strokes – Is This It”

Fotografi Colin Lane u takua me Sulmet në fillim të vitit 2001, pasi u dha porosia për t’i xhiruar për revistën The Face. Kopertina e albumit ndodhi rastësisht – pasi u var në një xhirim tjetër disa javë më vonë, Lane dëgjoi drejtorin e artit të grupit duke i bërë sherr për të zgjedhur një kopertinë të albumit. Ai do të sillte me vete portofolin e tij, i cili përfshinte “goditjen e gomarit” tani famëkeq. Fotografia, Lane e zbuluar më vonë në intervista, është marrë në fund të vitit 1999 ose 2000. E dashura e tij sapo kishte dalë nga dush, ndërsa ai ishte duke luajtur me një aparat të vjetër polaroid. Ai gjeti një dorezë Chanel dhe i kërkoi asaj të pozonte. “Të shtënat në një Shot Big nuk është e lehtë: ju mund të xhironi vetëm nga një distancë specifike, dhe është vërtet e dizajnuar për portrete me kokë dhe shpatulla,” shpjegoi ai për The Guardian. “Por kur ajo rrëshqiti dorezën dhe u përkul përpara, e dija që ishte qëllimi i përsosur – i thjeshtë, i drejtpërdrejtë, grafik dhe po aq seksi. ” Për fansat, imazhi përfaqëson një nga skenat e fundit të përcaktueshme në muzikë.

“The Notorious BIG – Ready to Die”

Biggie Smalls zgjodhi një foshnjë që i ngjan vetes për të ylluar në kopertinën e debutimit të tij Ready to Die. Duke bërë kështu, ai përmblodhi përmbajtjen autobiografike të albumit, i cili fillon me fëmijërinë dhe mbyllet me vdekjen. Ai gjithashtu përdor nocionin e pafajësisë së fëmijëve për të parashikuar sesi ambienti ynë mund të ketë një ndikim të qëndrueshëm.

“David Bowie – Aladdin Sane”

Mund të mos jetë albumi quintessential David Bowie, ose ai që prezantoi fansat me Starman. Por fytyra që ju shikon nga kjo kopertinë e veçantë e albumit është, pa dyshim, pamja më e njohur e Bowie: mushka e kuqe; një shprehje e dobishme, e zjarrtë dhe ajo rrufe në qiell të famshme në fytyrën e tij.

“Nas – Illmatic”

Një nga albumet më të mëdha debutuese – dhe me siguri rekordin më të mirë të hip hopit – të të gjitha kohërave ka një imazh të mbuluar përshtatshëm. Një fotografi e një shtatë vjeçari Nas ishte mbivendosur mbi pamjen e Danny Clinch të një prej projekteve të strehimit në Queensbridge, vendasit të reperit në New York. Projektuar nga Aimee Macauley, ajo kishte për qëllim të pasqyronte sesi projektet kanë qenë e gjithë bota e Nas, “derisa unë u edukova veten për të parë që ka më shumë atje”. Por Nas po ju ftonte gjithashtu të shihni me sytë e tij dhe në ato projekte ku ai u rrit, dhe të ndjeheni të zhytur në atë botë përmes fuqisë së tregimit të tij.

“Kate Bush – The Dreaming”

Vite pas publikimit të saj, Kate Bush vuri në dukje se si Dreaming u konsiderua nga shumë njerëz si albumi i saj “ajo është çmendur”. Tregimet e tij të shumta, të ndryshme dhe prodhimi metamorfik ndërthuren me ndikimet e filmit, veçanërisht kapakët e krimit në sallë muzikore të epokës së Houdini. Në kopertinën e albumit me ton nga sepia, Bush luan rolin e gruas së ikjes, duke parë në distancë, sesa në fytyrën e tij, sikur të përpiqet ta kontaktojë atë përmes një mediumi tjetër sesa fjalimi i thjeshtë. Mënyra se si ajo mban fytyrën në duar i jep asaj një fuqi shtesë, mahnitëse dhe ngjall misticizmin eksentrik të botës së vjetër, eksentrike me të cilën ishte – dhe akoma është – e lidhur.

“Oasis – Definitely Maybe”

Fotografi Michael Spencer Jones pati një detyrë në duar duke organizuar Oasis për atë që është pa dyshim kopertina e tyre më e mirë e albumit. Ishte ndryshe nga ajo që grupi e parashikonte fillimisht – Noel Gallagher kishte vërejtur një foto ku Beatles ishte ulur rreth një kafeje në Japoni, kështu që mendoi se Oasis mund të fotografohej në tryezën e ngrënies së shtëpisë së kitaristit Bonehead në Manchester. Jones nuk e pa këtë punë, kështu që shpërndau anëtarët rreth dhomës së ndenjes të Bonehead në vend, dhe u kërkoi atyre që të sillnin sende që ishin personale për ta për dekorim. Noel i pëlqeu ideja e Jones për të varur një glob të inflatable (të sjellë nga një prej rrugëve) nga tavani. “Po, mbizotërimi global,” tha ai. Menjëherë pas publikimit të albumit, kjo është pikërisht ajo që ndodhi.

“Rolling Stones – Sticky Fingers”

Andy Warhol konceptoi idenë e një mbulesë vinyl me zinxhir pune që do të zbulonte një palë pantallona të shkurtra të bardha poshtë xhinseve të fryra të një modeli mashkull, i cili deri më sot nuk është identifikuar kurrë. Shumë tifozë supozuan se ishte Mick Jagger, por njerëzit që punonin në xhirime thanë se disa modele ishin fotografuar dhe Warhol nuk zbuloi kurrë se cili ishte përdorur. Ajo përfaqësonte atë që Rolling Stones shpejt u bë e famshme për: një lloj i egër, hiper-seksual i mashtruar.

“Miles Davis – Bitches Brew”

Piktori gjerman Mati Klarwein – i cili gjithashtu krijoi veprën artistike të Santana për Abraxas – ishte pas kësaj kopertine porte që shërbeu si një mishërim i manifestit krijues të Davidit. Realizimet surrealiste dhe komplekse pasqyrojnë atë që bën Davis me vetë muzikën; duke sfiduar nocionet tradicionale të strukturës dhe konceptet përzierëse të pasivitetit dhe agresivitetit, zemërimit dhe dashurisë.

“AC/DC – Back in Black”

Kthehu në modelin e mbulesës gjithë-të zezë të Blackit përshtatet gjendja shpirtërore e një grupi që del nga kohërat e errëta. Pas vdekjes së vokalistit Bon Scott, AC / DC e kishte gjurmuar Brian Johnson, të cilin Scott i kishte përmendur më parë në grup. Disa njerëz në etiketën e tyre, Atlantik, nuk ishin aq të interesuar për të mbuluar, por grupi ishin këmbëngulës: ishte një memorial për Scott. Dhe tani një nga albumet më të njohura në çast dhe më të dashurit në historinë e rock.

“Blondie – Parallel Lines”

Vizualisht mahnitëse dhe simbolike e asaj që Debbie Harry ishte duke bërë si një grua dhe një artiste në industrinë e muzikës, kopertina e Parallel Lines u qëllua nga fotografi Edo Bertoglio. Me sa duket u refuzua nga grupi, por më vonë u zgjodh nga menaxheri i tyre, Peter Leeds. Përzierja mes bandës, e cila rrezet në veshjet e tyre përputhen si një bandë e nxënësve të shkollës në premtimin e tyre të vjetër, dhe Harry, i cili qëndron i pangopur në fustanin e saj të bardhë, duart mbi vithet, është e mrekullueshme. “Unë nuk jam i impresionuar,” duket se qëndrimi i saj. “Mundohuni më shumë.”

“Bob Dylan – The Freewheelin’ Bob Dylan”

Dylan ecën krah për krah me të dashurën e atëhershme dhe muzeun Suze Rotolo nëpër West Village në ngrirjen e Nju Jorkut, Shkurt 1963. Rotolo i përshkroi rrethanat në New York Times në 2008: “Ai mbante një xhaketë shumë të hollë, sepse imazhi ishte të gjithë. Apartamenti ynë ishte gjithmonë i ftohtë, kështu që unë kisha një triko, plus huazova një nga triko të tij të mëdha dhe të mëdha. Mbi të, vura një pallto. Kështu që u ndjeva si një sallam italian. Sa herë që shoh në atë fotografi, mendoj se jam i trashë ”. Megjithatë, kujtimi i saj, Një kohë Freewheelin ‘, gjithashtu theksoi rëndësinë e kopertinës, se si “ndikoi në pamjen e albumeve të mbuluar pikërisht për shkak të spontanitetit dhe sensibilitetit të saj të rastësishëm në shtëpi”.

“Led Zeppelin – Led Zeppelin”

Led Zeppelin nuk mund të kishte zgjedhur një imazh më të mirë për të shërbyer si një prezantim vizual për fansat e tyre. Shtë një taktikë e lehtë – përdorimi i një fotografie nga një tragjedi në jetën reale, në këtë rast katastrofa Hinderburg, për faktorin e shokut. Por ajo funksionoi dhe kopertina vazhdoi të bëhet një nga imazhet më të pashlyeshme në muzikën rock.

“Never Mind the Bollocks – Here’s the Sex Pistols”

“The album will last. The sleeve may not,” said the adverts for the Sex Pistols’ first and only studio album in 1977. The Sex Pistols were already controversial before the release of Never Mind the Bollocks – Here’s the Sex Pistols. They’d caused nationwide uproar for swearing on live TV, been fired from two record labels, and been banned from a number of live venues in England. Using the word “bollocks” on the front of their artwork caused instant censorship, and more controversy that would only benefit its performance. Despite many major retailers refusing to sell it, the album debuted at number one on the UK album charts. Today, it is arguably the most recognisable punk album cover in music history.

“The Roots – Things Fall Apart”

Për një kohë të kufizuar, albumi i nominuar nga Grammy i The Roots ‘Things Fall Apart ishte i disponueshëm me pesë kopertina të ndryshme, të cilat pasqyronin secilën nga “trazirat më të mëdha” të botës. Më e qëndrueshme ishte një fotografi e bërë gjatë një trazire të epokës së Lëvizjes për të Drejtat Civile – një imazh i rreptë bardh e zi që tregon policinë e rebelimeve ndërsa ndjekin dy adoleshentë të tmerrshëm të zi. “Kjo u bë vepra kryesore e artit për disa arsye,” tha drejtori i artit Kenny Gravillis për revistën Complex. “Mbulesa e ndjerë sikur bashkësia urbane mund të lidhej vërtet me të. Shikimi i frikës së vërtetë në fytyrën e gruas është shumë ndikuese. Ndihet e palëkundur dhe agresive në komentin e saj për shoqërinë. Mbaj mend që shkova në Tower Records dhe e pashë atë të madhe; ishte po aq ndikues. Nuk jam i sigurt se do të funksiononte sot. Unë i jap MCA respekt për ta hequr atë kohë “.

“Pink Floyd – Wish You Were Here”

Po, Ana e Errët e Hënës, me modelin gjeometrik të Storm Thorgerson, është më ikonikja e mbulesave të Pink Floyd. Por gjuajtja që ai konceptoi për Wish You Were Here – marrë nga Aubrey ‘Po’ Powell – është deri tani më e dukshmja. Ajo tregon dy biznesmenë që shtrëngojnë duart, me njërin prej tyre në zjarr, dhe për grupin ajo përfaqësonte frikën e zbulimit të ndjenjave tuaja të vërteta nga frika e “djegies”. Dy marifet ishin të përfshirë, me një (Ronnie Rondell Jr) të veshur me një veshje retardant zjarri, të mbuluar nga një kostum biznesi, dhe koka e tij e mbrojtur nga një kapuç, i mbuluar nën paruke. Fatkeqësisht, erërat e larta do të thoshin se ai humbi mustaqet dhe vetullat e tij drejt flakëve. Shpresojmë se ai e ndjeu që goditja që rezultoi ia vlente. Tifozët definitivisht mendojnë kështu.

“Fleetwood Mac – Rumours”

Vetëm dy prej anëtarëve të atëhershëm të Fleetwood Mac shfaqen në kopertinën e albumit të tyre më të shitur dhe me diskutim më të madh. Këmbët e Stevie Nicks dhe Mick Fleetwood janë të ndërthurura, e cila shërben si një metaforë mjaft e mirë për mashtrimin midis anëtarëve të grupit, që rezultuan në kaq shumë nga mbrapa-dhe-mbrapa lirike të rekordit. Dhe me të vërtetë është thjesht një imazh i mrekullueshëm, klasik, i fotografuar dhe konceptuar nga Herbert W Worthington me grupin, dhe i dizajnuar nga Desmond Strobel.

“Yeah Yeah Yeahs – It’s Blitz!” Kopertina ikonike në çast e It’s Blitz! tregon pak por thotë shumë. Ka një ndjenjë të rezistencës femërore në tregimin e dorës së gruas, thonjve me pllaka të kuqe, shtypjen e vezës, një simbol i pjellorisë. Ai gjithashtu mishëron atë që Yeah Yeah Yeahs bëri në këtë album, i cili po merr tinguj, pajisje dhe ide tradicionale dhe i përplas ato në diçka krejtësisht subversive.

“Madonna – True Blue”

Kjo xhirim është marrë nga fotografi i njohur Herb Ritts, i cili më vonë u bashkua me Madonna për kopertinat “Si një lutje” dhe “Ju Mund Vallëzoni”. Shtë një nga imazhet e saj më të njohura, frymëzuar pjesërisht nga pop arti i Andy Warhol dhe gjithashtu nga ikonografia e idhullit të Madonna Marilyn Monroe. Këtu, ajo fton fansat të bëjnë lidhjen e menjëhershme midis pop artit dhe vlerës tregtare, duke e bërë atë të parën që shfrytëzoi konceptin e vonë të viteve tetëdhjetë të artistit pop si markë.

“The Clash – London Calling”

Clash i dha haraç Elvis Presley duke imituar shkronjat rozë dhe jeshile nga albumi i tij me titull i 1956. Megjithatë, imazhi, një nga më ikonët në historinë e shkëmbit, fryn që të vijë versioni i rock and roll në mbretëri: gjithçka “e sigurt” që Mbreti kishte ofruar u zëvendësua nga fotografia e Pennie Smith e “momentit përfundimtar të rock’n’roll” – humbje totale e kontrollit ”. Bassist Paul Simonon më vonë i tha Fender se ai do ta shkatërronte kitaren e tij nga zhgënjimi me kërcimtarët për të mos i lënë tifozët të ngriheshin nga vendet e tyre në Palladium në New York City. Momenti i kapur është visceral, i rrezikshëm dhe antikrijues – ashtu si The Clash.

“Elvis Presley – Elvis Presley”

Elvis Presley shfaqet në rripin e mesit në kopertinën e albumit të tij të titulluar, duke kryer qartë një nga ato zërat portreti vokal. Ashtë një prezantim vizual për rock’n’roll për audiencën e tij amerikane të dyshimtë, bërë 20 vjet para se The Clash do të përsëriste atë shkronjë klasike rozë dhe jeshile për të bërë të njëjtën gjë për tifozët e tyre britanikë.

“NWA – Straight Outta Compton”

Gjashtë djem nguliten sytë drejt tokës, njëri duke treguar një armë zjarri drejt shikuesit. Ky është arti mbulesë për Straight Outta Compton, debutimi pionier nga NWA. Fotografi ishte një djalë i bardhë, 28-vjeçar, Eric Poppleton, i cili po mundohej që të përfundonte takimet pas mbarimit të shkollës së artit. Ai dhe drejtori i tij i artit Kevin Hosman kaluan një ditë duke ndjekur djemtë rreth rrugicave në LA, derisa Poppleton gjeti një vend ku ai u fut në tokë dhe u kërkoi anëtarëve të NWA që të qëndrojnë sipër tij, me një që mbante armën “çka ishte me shpresë një shkarkues”. Ai nuk e kishte idenë që fotografia do të bëhej një nga imazhet më ikonike në rap rapin. Poppleton do të xhironte katër kopertina të tjera të albumeve NWA.

“Bruce Springsteen – Born in the USA”

Shefi ju tregon gjithçka që ju duhet të dini për të me një imazh. Një mishërim i jakës blu amerikane, kopertina e shtatë e albumit të Springsteen është xhiruar nga Annie Leibowitz dhe tregon artistin nga pas, veshur me xhinse blu të veshur dhe një bluzë të thjeshtë të bardhë, me një kapak të kuq që varet nga xhepi i pasmë pas një kohe të gjatë bluaj dite. “Ne morëm shumë lloje të ndryshme fotografish,” tha Springsteen, “dhe në fund të fundit, fotografia e gomarit tim dukej më mirë sesa fotografia e fytyrës sime.” Kombinuar me flamurin amerikan në sfond, kopertina paralelizon temat e muzikës së Springsteen.

“The Ramones – The Ramones”

Një kopertinë albumesh që do të frymëzonte brezat e ardhshëm të bandave për të përplasur me humor kundër mureve me tulla. Ramones ishin gati të pamundur për t’u mbledhur për një fotografi të pozuar, por Robert Bayley – fotograf për revistën Punk, arriti të merrte një goditje që kapi grupin në mënyrë të përsosur. Duke veshur xhinse të shqyera dhe xhaketa lëkure, ata ia ngul sytë shkëlqyeshëm kamerës përmes syze dielli, ose pragje që i fshehin gjysmë sytë.

“The Beatles – Abbey Road”

Pak kopertina të albumit mund të mendojnë se kanë ndaluar fjalë për fjalë trafikun, dhe është dëshmi për statusin ikonik të veprës artistike të Abbey Road që mijëra tifozë kanë provuar ta rikrijojnë atë. Banda, dhe fotografi Iain McMillan, kishin vetëm 10 minuta për të marrë goditjen, e cila u mor nga një shkallë hapash ndërsa një oficer policie mbajti trafik pas skenave. U bënë gjashtë foto, të cilat më vonë McCartney i shqyrtoi me një gotë zmadhuese para se të merrte vendimin e tij.

“Grace Jones – Island Life”

Para se të përpiqej të “prishte internetin” me një nudo Kim Kardashian në kopertinën e revistës Paper, Jean-Paul Goude mori disa nga imazhet më të paharrueshme të albumit të Tetëdhjetë për albumin e Grace Jones Island Life. Ajo shfaqet në kopertinë në atë që duket si një pozë e pamundur; është, në të vërtetë, një kompozitë e saj në pozicione të ndryshme, e prerë dhe ngjitur së bashku për një nga pamjet më të mrekullueshme në historinë e muzikës.

“The Velvet Underground and Nico – The Velvet Underground and Nico”

Ashtu si zinxhiri punues i Sticky Fingers të The Rolling Stones, versionet e hershme të The Velvet Underground dhe Nico i kërkuan pronarit që të “Lëvore ngadalë dhe shiko”, mbi të cilin do të zhvisheshin lëkurën e bananës për të zbuluar një banane me ngjyrë mishi. MGM ishte e lumtur që tërhoqi shpenzimet shtesë të prodhimit të vinylit, me supozimin se lidhjet e saj me Warhol do të ndihmonin në rritjen e shitjeve. Shtë një nga shumë pak albumet ku personi që qëndron pas artit të albumit, sesa vetë grupi ose titulli i albumit, përmenden në kopertinë.

“Joy Division – Unknown Pleasures”

Arti i kopertinës për albumin debutues të Joy Division është ideuar nga Peter Saville, i cili më parë kishte krijuar postera për Klubin e Faktorëve të Mançesterit në fund të viteve ’70. Imazhi i zgjedhur, i cili u zgjodh nga Bernard Sumner, bazohet në valët e radios nga pulsari CP 1919 – nga Enciklopedia e Kembrixhit e Astronomisë. “Kopertina duokrome e Peter Saville e këtij albumi të parë Joy Division flet vëllime,” tha Susie Goldring në një përmbledhje për BBC Online. “E bardha e saj në linjat e zeza pasqyron një puls të fuqisë, një ngritje të basit dhe një gjurmë të papjekur. Nëse kopertina nuk ju tërheq, muzika do.

“Nirvana – Nevermind”

Nirvana – Nevermind Ky është një nga kopertinat më të njohura të albumeve të të gjitha kohërave, dhe bën një deklaratë të ashpër, tallëse për vlerën që vendos shoqëria perëndimore në ndjekjen e pasurisë – dhe mënyrën se si e kalon atë mesazh te brezat e ardhshëm. Etiketa Record Geffen ishte e shqetësuar nga paraqitja e penisit të tre muajve të Spencer Elden në mbulesë, por Kurt Cobain do të pranonte vetëm një ngjitje censori mbi figurën nëse lexonte: “Nëse jeni ofenduar nga kjo, duhet të jeni dollap pedofil. “

“The Beatles – Sgt Pepper’s Lonely Hearts Club Band”

Me skemën e saj të ngjyrave të hedhura me ngjyra të guximshme dhe të guximshme, mbulesa e grupit Lonely Hearts Sgt Pepper’s erdhi për të përcaktuar artistin Peter Blake dhe gjithashtu vetë Beatles. Janë 88 figura në të gjitha, përfshirë vetë grupin, në një set të fotografuar nga Michael Cooper. Blake mblodhi një listë me emrat nga tre nga katër Beatles. Në listë përfshiheshin Tony Curtis, Marilyn Monroe, Aubrey Beardsley, Oscar Wilde, madje dhe Adolf Hitler (i kërkuar nga John Lennon, dhe i fshehur pas figurave të tjera). Nëse e keni blerë rekordin, Blake më vonë tha, “gjithashtu keni blerë një pjesë të artit në pikërisht nivelin që unë po synoja”.

“Patti Smith – Horses”

Kritiku Camille Paglia dikur sugjeroi që fotografia e Robert Mapplethorpe të ish të dashurit, mikut dhe bashkëpunëtorit të tij Patti Smith është më e madhja e marrë ndonjëherë nga një grua, dhe duke e parë atë, ndjehesh e prirur të bësh dakord. Vetë kumbari i punk tha që mendonte se dukej si Frank Sinatra, e veshur me një këmishë të bardhë të freskët me një fjongo të zezë rreth qafës. Një xhaketë e zezë me një karficë kalë në xhaketë është hedhur rastësisht mbi supe. “Rregulli i vetëm që kishim ishte, Roberti më tha nëse unë vishja një këmishë të bardhë, jo të vishja një të ndyrë,” tha Smith për NPR në 2010. “Mora shiritin dhe xhaketën time të preferuar, dhe ai bëri rreth 12 foto. Deri në të tetë ai tha: “Unë e kam marrë atë”./Lajmi.net/