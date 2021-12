3 shenjat e horoskopit që thyejnë zemrat e të gjithëve

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari gjithmonë do t’i vendosë nevojat dhe dëshirat e tij mbi nevojat e dikujt tjetër. Ata janë shumë të përqendruar tek vetja dhe janë gjithmonë prioriteti i tyre i parë. Më e keqja është se pasi të thyejnë zemrën, ata nuk do ta kuptojnë pse po përjeton kaq shumë dhimbje.

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Ujorëve nuk ju duhet as të ndahen për t’ju thyer zemrën personave. Ata do të flirtojnë me njerëz të tjerë pikërisht përpara partnerëve të tyre, plotësisht të vetëdijshëm për atë që po bëjnë, dhe më pas do t’ju thonë se ju duan dhe nuk duan të largohen kurrë.

Kur të ndahen me ju, do ta bëjnë këtë me një ndjenjë superioriteti intelektual, sikur ju nuk mund t’i kuptoni nevojat e tyre të mëdha.

Binjakët (21 maj – 20 qershor)

Ju kurrë nuk do ta dini saktësisht se çfarë jeni në jetën e një Binjaku. Një moment të mbulojnë me dashuri dhe lule; në një tjetër duket se ju kanë harruar fare. Me Binjakët nuk do të arrini kurrë të kuptoni.

Ata janë të zgjuar dhe simpatikë, por janë gjithashtu vdekjeprurës kur bëhet fjalë për zemrën tuaj. /Lajmi.net/