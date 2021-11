3 shenjat e horoskopit që do të gjejnë dashurinë shumë shpejt

Demi

Jeni të vetëdijshëm për ndikimin që Jupiteri ka tek ju dhe gjatë këtij tranziti ndiheni pothuajse të detyruar të fitoni më shumë se sa keni. Jeta juaj e dashurisë patjetër do të përmirësohet sepse jeni gati t’i kushtoni më shumë vëmendje partnerit. Ju e kuptoni që për të qenë në një lidhje, duhet të kaloni mjaftueshëm kohë me të dashurin tuaj.

Përpjekjet që bëni sot do të jenë të suksesshme. Ju tashmë jeni pajtuar me atë që jeni, cilat janë të metat tuaja dhe kjo do t’ju ndihmojë të ndiheni mjaft të sigurt në marrëdhënien tuaj. Edhe Demi i lirë këtë javë do të jetë i mbushur me vetëbesim dhe mendime pozitive.

Binjakët

Jeta juaj e dashurisë me siguri do të përmirësohet në periudhën e ardhshme sepse keni punuar shumë për të, kështu që tani është koha për të shijuar suksesin. Kur Binjakët mendojnë se po bëjnë diçka, ata do ta bëjnë atë, sikur të ishin magjistarë. Edhe pse mendimet negative së fundmi kanë pllakosur shëndetin tuaj mendor, ato ditë duket se kanë mbaruar, ndaj tani jeni gati të jepni më të mirën.

Ju dhe partneri juaj keni kaluar shumë vështirësi dhe mund të ketë pasur raste kur keni menduar se gjithçka kishte marrë fund. Mos u shqetësoni, ato ditë kanë kaluar, por tani jeta juaj e dashurisë është e qëndrueshme dhe e sigurt. Nëse jeni beqarë, prisni një telefonatë nga një mik i vjetër, i cili së shpejti mund të kthehet në një interes të ri dashurie.

Shigjetari

Ajo që kërkoni në një lidhje dashurie është që partneri juaj t’ju pranojë ashtu siç jeni. Falë pozicionit të Hënës dhe Jupiterit, do të afroheni më shumë me një person. Ndoshta tashmë e njihni njëri-tjetrin ose do të jetë një njohje krejtësisht e re në jetën tuaj.

Ajo që do të jetë e qartë për ju është se personi do t’ju pranojë ashtu siç jeni dhe do të kuptojë se keni nevojë për hapësirë, si dhe kohë për të qenë vetëm. Jupiteri është planeti juaj dhe do t’ju ndihmojë të gjeni dashurinë e ëndrrave tuaja. /Lajmi.net/