3 mësime të shkëlqyera për dashurinë që gratë i kuptojnë shumë vonë

Mund të na mësojë gjithashtu mësime të rëndësishme që na duhen për lumturinë në jetë, dhe disa nga ato mësime mund të jenë të vështira dhe sfiduese. Derisa t’i mësoni ato përsëriten dhe jeni vazhdimisht në një cikël të të njëjtave telashe.

Këtu janë 3 mësime rreth dashurisë që shumë gra i mësojnë shumë vonë:

Asnjëherë nuk mund dhe nuk duhet të të bëjnë të të duash!

E tëra çfarë mund të bësh është të duash, dhe nëse dikush do t’ju dojë varet tërësisht nga personi tjetër. Pavarësisht se sa shumë përpiqeni të doni dikë dhe të tregoni butësi, nuk ka pse të ngjallë të njëjtat ndjenja. Por ky nuk është fundi i botës! Shumë gra e kuptojnë shumë vonë se nuk duhet të sakrifikojnë kohën, emocionet dhe energjinë për njerëzit që nuk ua kthejnë dashurinë.

Nëse dikush nuk ju pëlqen, ky nuk është problemi juaj, mos kërkoni menjëherë të metat në veten tuaj, mos e kritikoni veten dhe mos u dëshpëroni. Nuk mund të bësh askënd të të dojë dhe anasjelltas, nuk mund ta duash dikë vetëm sepse të do. Nëse përpiqeni të bëheni versioni më i mirë i vetes dhe të zhvilloheni përsëri, do të bëheni më të vetëdijshëm për këtë dhe do të ndaloni së përpjekuri të bëni dikë që t’ju dojë.

Secili person ofron dashuri në mënyrën e vet, jo ashtu siç e presim ne!

Secili shpreh ndjenjat e tij në mënyrën e vet. Nuk mund t’i thuash dikujt dhe t’i imponosh sesi ai të do, sepse dashuria është pasqyrim i shpirtit njerëzor. Mësoni ta pranoni dashurinë e tij në thelbin e saj të vërtetë. Mos e mësoni një person të të dojë ashtu siç mendon se duhet, le të të dojë në mënyrë autentike dhe sipas planit të shpirtit të tij. Gjithashtu, askush nuk mund t’ju tregojë se si ta doni dikë, por ta doni atë në ritmin e zemrës suaj.

Dashuria pa kushte nuk duhet të jetë vetëm për të tjerët, por edhe për veten tuaj!

Ju nuk mund ta dini se i doni të tjerët nëse nuk e doni veten. Ky nuk është egoizëm, por vetëdashuri e shëndetshme. Ndaloni së vendosuri kufij dhe kushte strikte për veten tuaj. Mos kritikoni, dënoni dhe fajësoni veten për çdo gjë të vogël – tregoni mirëkuptim për veten tuaj, jini shoku juaj më i mirë. Zgjoni dashurinë e vërtetë për veten tuaj dhe më pas pluhuri magjik do të përhapet tek të tjerët dhe do të dini se si të ndërtoni një marrëdhënie cilësore me të tjerët. /Lajmi.net/