3 mënyra për të zhdukur mizat e ushqimeve dhe frutave nga kuzhina, njëherë e përgjithmonë

Çlirimi i shtëpisë nga mizat e frutave kërkon një përpjekje të koordinuar që konsiston në bllokimin e parë të mizave të rritura dhe pastaj heqjen e burimit të ushqimit për brezat e ardhshëm, shkruan Living.

Ka shumë kurthe efektive të mizave të frutave që mund të vendosni së bashku; sidoqoftë, duke pasur parasysh shkallën me të cilën këto insekte lëshojnë vezë, ju do të vazhdoni të luftoni një betejë të humbur nëse nuk trajtoni burimin e problemit, qoftë një kullues lavamani i ose një rrush i kalbur që ka shkuar gabimisht poshtë frigoriferit ose diku që nuk e shihni, transmeton lajmi.net.

-Uthulla e mollës është një mënyrë e shkëlqyeshme për të joshur mizat e frutave në një kurth . Mbushni një kavanoz me uthull molle dhe mbuloni enën me mbështjellës plastik, duke përdorur një shirit gome për të mbajeni në vend. Në fund, hapni disa vrima të vogla në mbulesë. Rezultati përfundimtar? Mizat e frutave do të hyjnë por ato nuk do të dalin.

-Një mënyrë tjetër për të bllokuar (dhe shfarosur) mizat e frutave është në thelb duke krijuar një pishinë për mizat. Për ta bërë këtë, mbushni një tas me uthull molle dhe shtoni disa pika detergjent enësh. Pastaj, përzieni përbërësit dhe lëreni tasin të pazbuluar në banak. Mizat e frutave do të tërhiqen nga uthulla, por për shkak të sapunit ato do të zhyten deri në fund.

-Filtër kafeje, uthull dhe fruta : Ju mund të zhdukni mizat e frutave duke përdorur të njëjtin frut të pjekur që i tërhoqi ata në shtëpinë tuaj në radhë të parë. Filloni duke shtuar një sasi të vogël uthull molle së bashku me një copë fruti të kalbur ose të pjekur në një kavanoz.

Pastaj, hiqni majën e një filtri kafeje prej letre në formë koni për të krijuar një gyp të vogël dhe ngjiteni filtrin në grykën e kavanozit. Nëse nuk keni filtra kafeje në formë koni, thjesht mund të rrokullisni një copë letre të rregullt në një formë gypi. Në fund të fundit, mizat e frutave do të shkojnë deri në fund por nuk do t arrijnë të dalin. /Lajmi.net/