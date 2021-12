3 gabimet që nuk duhet ti bëni kur puthni dikë

Këto janë tri gabimet që i bëjnë shumica e personave duke u puthur, transmeton lajmi.net.

Fillimi agresiv

Jeta nuk është një film dhe ajo që duket e mirë në ekranin e madh nuk është një recetë për sjellje në realitet. Për shembull, çiftëzimi agresiv i buzëve nuk do të nxisë pasionet, por do t’ju lërë me mavijosje në buzët dhe zonën përreth tyre.

Në vend të kësaj, filloni me një nyje të butë buzësh dhe një puthje të zhdërvjellët që natyrisht përshpejton dhe forcon intensitetin.

Përdorimi me kujdes i gjuhës

Sigurohuni që ta filloni puthjen me buzët e mbyllura, më pas kafshoni buzën e poshtme, kaloni butësisht gjuhën mbi skajet e saj, më pas prekni gjuhën e tij me të dhe lëreni momentin t’ju çojë në kënaqësi të paimagjinueshme.

Caktimi i gabuar

Në mes të puthjeve, mund të kuptoni se thithja e herëpashershme e oksigjenit është një gjë e mirë për trupin tuaj. Kur ndaheni nga partneri juaj, mund të vendosni të kryqëzoni buzët me lojëra mbi faqen ose ballin e tij.

Një moment i butë mund të prishet nga shënjestrimi i gabuar, domethënë buzët që keni vendosur në mënyrë të ngathët në hundë ose mjekër. Në atë moment, as partneri juaj nuk do të jetë i aftë në koordinimin e lëvizjeve, kështu që mund të jetë më mirë të vazhdoni të puthni sikur asgjë të mos kishte ndodhur. /Lajmi.net/