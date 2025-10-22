Zhegrova në bankën rezervë| Real Madrid – Juventus, formacionet zyrtare
Real Madrid dhe Juventus do të përballen me fillim nga ora 21:00. Pritet të jetë një ndeshje shumë interesante sonte në ‘Santiago Bernabeu’. Edon Zhegrova nuk është pjesë e formacionit titullar tek ‘Zonja e Vjetër’, kurse këto janë përbërjet e dy ekipeve.Ja formacionet zyrtare: Real Madrid XI: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Militão, Álvaro Carreras; Arda…
Sport
Real Madrid dhe Juventus do të përballen me fillim nga ora 21:00.
Pritet të jetë një ndeshje shumë interesante sonte në ‘Santiago Bernabeu’.
Edon Zhegrova nuk është pjesë e formacionit titullar tek ‘Zonja e Vjetër’, kurse këto janë përbërjet e dy ekipeve.Ja formacionet zyrtare:
Real Madrid XI: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Militão, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Brahim Díaz, Mbappé, Vinicius.
Juventus XI: Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Thuram, McKennie, Kalulu; Vlahovic, Yildiz.