Zhegrova në bankën rezervë| Real Madrid – Juventus, formacionet zyrtare

22/10/2025 20:05

Real Madrid dhe Juventus do të përballen me fillim nga ora 21:00.

Pritet të jetë një ndeshje shumë interesante sonte në ‘Santiago Bernabeu’.

Edon Zhegrova nuk është pjesë e formacionit titullar tek ‘Zonja e Vjetër’, kurse këto janë përbërjet e dy ekipeve.Ja formacionet zyrtare:

Real Madrid XI: Courtois; Fede Valverde, Asencio, Militão, Álvaro Carreras; Arda Güler, Tchouaméni, Bellingham; Brahim Díaz, Mbappé, Vinicius.

Juventus XI: Di Gregorio; Rugani, Kelly, Gatti; Cambiaso, Koopmeiners, Thuram, McKennie, Kalulu; Vlahovic, Yildiz.

