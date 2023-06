Tahiri: Kurti ka probleme personale me ShBA-në Xhafer Tahiri nga LDK ka thënë se kryeministri Albin Kurti ka probleme personale me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ai ka thënë se Kurti problemet me SHBA-në i ka për shkak të bindjeve të tij. Veç kësaj Tahiri ka shtuar se Kurti frymëzohet nga ideologë të majtë. “Është e qartë se Kurti ka një problem…