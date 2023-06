S’ndalen telefonatat nga Amerika, Kurti bisedon me tre senatorë të tjerë për situatën në veri Kryeministri i Kosovës, Albin Kurrti, ka biseduar përmes telefonit me tre senatorë amerikanë, Chris Murphy, Jeanne Shaheen dhe Pete Ricketts, për situatën e krijuar në Veri të Kosovës. Siç njofton zyra e kryeministrit, Kurti me senatorët amerikanë biseduan për situatën në vend dhe zhvillimet pas zgjedhjeve në katër komunat në veri të Kosovës”. “Kryeministri theksoi…