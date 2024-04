Regjistrimi i dëmeve gjatë luftës: Sa reale mund të jenë ato? Regjistrimi i popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, i cili do të zhvillohet në Kosovë nga data 5 prill deri më 17 maj, do t’u mundësojë qytetarëve të deklarohen, mes tjerash, edhe për dëmet që u ka shkaktuar lufta gjatë viteve 1998/1999. Në mesin e pyetësorëve, me të cilët do të shërbehet Agjencia e Statistikave të…