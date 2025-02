Rama mbështet Grenellin për lirimin e Thaçit: Sa më shumë të mbahet në burg, aq më e madhe njolla në drejtësinë ndërkombëtare

“Absolutisht! Dhe sa më shumë të vazhdojë, aq më e madhe është njolla në organin ndërkombëtar të drejtësisë”, shkroi kryeministri shqiptar në X, duke shpërndarë postimin e zyrtarit të lartë amerikan.

Ndërsa i uroi kosovarët për 17-vjetorin e pavarësisë, Grenell kujtoi “padrejtësinë e rëndë” që tha se po i bëhet “atit themelues të shtetit të Kosovës”, Hashim Thaçit.

“Megjithatë, ky përvjetor është i errësuar nga një padrejtësi e rëndë. Ati themelues i shtetësisë së Kosovës, Presidenti Hashim Thaçi, duhet ta festonte sot në Prishtinë – jo pas hekurave në Hagë”, shkroi ai ndër tjerash.

Europianët, por edhe institucionet shtetërore të Kosovës, ai tha se kanë dështuar t’i japin fund “kësaj padrejtësie”.

Absolutely! And the more it continues, the bigger the stain on the international justice body! pic.twitter.com/iLsFPBogW7

