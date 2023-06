Putini i bindur në triumfin e Rusisë në Ukrainë

Presidenti rus, Vladimir Putin nuk ka dyshim se Rusia do të fitojë në Ukrainë dhe do të bëhet një garantues i paqes dhe sigurisë për të gjitha kombet.

Një përfaqësues i një prej familjeve jashtëzakonisht të mëdha shprehu besimin në fitoren e Rusisë gjatë një takimi me presidentin në Ditën Ndërkombëtare të Fëmijëve, shkruan Tass.

“Unë e di që fitorja do të jetë gjithmonë e jona. Ne do të fitojmë, pa mëdyshje, nuk ka rrugë tjetër. Dhe mendoj se vendi ynë në fund do të jetë një garantues i paqes dhe sigurisë për të gjithë popujt, për të gjitha vendet e botës. ”, tha babai i një familjeje me shumë fëmijë të vlerësuar me Urdhrin e Lavdisë Atërore.

“Kjo është e drejtë. Do të jetë ashtu siç thatë ju. Nuk ka absolutisht asnjë dyshim,”, u pajtua Putin.

Putin vuri në dukje se gjatë operacionit të posaçëm ushtarak Rusia po mbron “tokën, njerëzit dhe vlerat e saj”, prandaj, ajo do të dalë patjetër fituese. “Nuk ka dyshim, është e vetëkuptueshme,” theksoi ai. /abcnews.al