Plagosje me armë zjarri në Tiranë, 15-vjeçari përfundon në spital pas sherrit në një piceri Një 15-vjeçar mbeti i plagosur me armë zjarri pas sherrit në një piceri në Tiranë. Sipas policisë, rreth orës 17:10 është paraqitur për ndihmë mjekësore në spital një shtetas i mitur 15 vjeç, pasi dyshohet se gjatë një konflikti për motive të dobëta, në një piceri tek Ali Demi, është plagosur me armë zjarri. Aktualisht…