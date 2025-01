Plagoset me armë zjarri 40-vjeçari në Fier, policia në kërkim të autorit Plagoset me armë zjarri një 40-vjeçar në Fier, ndërsa policia është vënë në ndjekje të autorit të dyshuar, i identifikuar si Kejdi Beqaj. Mësohet se shërbimet e Komisariatit të Policisë Fier rreth orës 21:00, kanë marrë njoftim se në vendin e quajtur “Kryqëzimi i Zogut të Zi”, një shtetas ka plagosur me armë zjarri një…