Pajazitaj për zhvillimet e fundit: S’do të rrimë duarkryq, por as nuk do të veprojmë si VV’ja kur ishte në opozitë Zenun Pajazitaj ka thënë se partia që ai përfaqëson nuk do të rri duarkryq sa i përket zhvillimeve të fundit. Megjithatë, zyrtari i PDK-së, ka shtuar se nuk do të veprojnë sikurse VV, sa ishte në opozitë, përcjell lajmi.net. Por, lëshoi sinjale për akitivitete kundërshtuese, si veprime politike brenda e jashtë institucioneve. “Nuk do të…