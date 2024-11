Murati i reagon Abdixhikut për koeficientin 150 euro : “Humor i pashije”

Ministri i Financave, Hekuran Murati, ka deklaruar se premtimet për koeficient 150 euro, nga ana e Abdixhikut, janë “humor i pashije”.

“Fati e do që me qeverisjen tonë për këto 4 vite kemi pasur rritje ekonomike të qëndrueshme, e cila na ka mundësuar që pagat t’i rrisim për 3 vite radhazi, prejse ka hyrë në fuqi ligji i pagave. Mirëpo fakti se ekonomistët e LDK-së po garojnë me ide e premtime sikurse ato të AAK-së, tregon se ku është katandisur kjo parti” deklaroi Murati.