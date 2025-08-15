MM: Përmirësim i dukshëm i situatës së zjarreve në Shqipëri, 3 vatra ende aktive
Ministria e Mbrojtjes në Shqipëri informoi sot lidhur me situatën si pasojë e zjarreve në vend.
MM thekson se në 24 orët e fundit ka pasur një përmirësim të dukshëm të situatës nga zjarret në vend. Gjatë kësaj periudhe janë raportuar 28 vatra zjarri, nga të cilat 3 vatra janë aktive dhe 6 janë në monitorim.
Sipas MM, aktualisht po punohet me intensitet në disa zona.
Në Tërnovë (Bashkia Bulqizë), zjarri vazhdon të zhvillohet në kurorë me pyje të dendura nga qafa e malit në drejtim të qytetit të vjetër Bulqizë. Në operacion janë angazhuar 8 efektivë të MZSH të bashkisë Bulqizë, 4 forca bashkiake, 6 forca të pyjores, 3 forca policore, të mbështetur nga FA me 30 forca ushtarake dhe 1 helikopter. Po punohet për izolimin e zjarrit.
Në Xeth (Bashkia Fushë-Arrëz), vijon puna për izolimin e zjarrit me angazhimin e 60 forcave operacionale, të ndihmuara nga 80 forca ushtarake dhe 1 helikopter. Intensiteti i flakëve është ulur, por puna për shuarjen vazhdon.
Në Velë (Bashkia Mirditë), ka rënë zjarr në një masiv me pisha, me rreth 6.5 ha të përshkruara nga flakët. Në terren janë 3 automjete zjarrfikëse me 6 efektivë të MZSH të bashkisë Mirditë, 12 forca bashkiake, 6 forca të pyjores, 2 forca policore dhe 6 forca ushtarake. Po punohet për shuarjen e plotë të zjarrit.
Vatra në monitorim janë në Malin me Gropa – Bizë (Bashkia Bulqizë), ku zjarri po zhvillohet në zonë shkëmbore, pa rrezik dhe janë angazhuar 2 forca AdZM dhe 5 vullnetarë.
Në Zhapokikë, Plashnik (lagja Lugas) dhe Rehovë (Bashkia Poliçan), vatra është nën kontroll nga ndërhyrja e forcave, 2 helikopterëve, ndihmuar edhe nga reshjet e shiut.
Në Velçan (Bashkia Berat), situata është nën kontroll pas ndërhyrjes së 25 efektivëve MZSH, 2 helikopterëve dhe favorizuar nga reshjet e shiut.
Në Malin e Bërzhitës, Ibë (Bashkia Tiranë), vatra është nën kontroll nga 3 automjete zjarrfikëse, 5 forca APR dhe policia.
Në Damjan-Fortuzaj dhe Isufaj (Bashkia Tiranë), situata është nën kontroll pas ndërhyrjes së MZSH, APR dhe Policisë.
Në Ferraj dhe Zall-Herr (Bashkia Tiranë) ka intensitet të ulët, nën kontroll dhe pa rrezik për banesat.
Në operacionet për shuarjen e zjarreve u angazhuan 52 automjete zjarrfikëse dhe 740 forca operacionale, të ndihmuar nga FA me 323 forca ushtarake, 7 automjete zjarrfikëse dhe 1 helikopter të FA. Gjithashtu morën pjesë 4 helikopterë (EBA, çek, sllovak) dhe 1 avion Canadair nga Italia.