“Me ma t’mirin e të tanve”, Edi Rama takohet me Abazoviqin në Rejkjavik Kryeministri i Shqipërisë, Edi Rama, është takuar me kryeministrin në detyrë të Malit të Zi, Dritan Abazoviq, në kryeqytetin e Islandës, Rejkjavik. Të dy kanë udhëtuar në Islandë për të marrë pjesë në Samitin e Liderëve të Këshillit të Europës. “Me ma t’mirin e të tanve”, ka shkruar Rama në foton e publikuar me Abazoviqin.