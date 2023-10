Mbërrijnë në Qeveri pesë emisarët perëndimorë, takohen me kryeministrin Kurti Pesë diplomatët perëndimorë kanë arritur në Kosovë për vizitën e tyre zyrtare. Ata kanë hyrë në Qeveri ku do të zhvillojnë takim me kryeministrin Albin Kurti, shkruan lajmi.net. Qëllimi kryesor i kësaj vizite pritet të jetë ringjallja e dialogut. Pesëshja e emisarëve pas Kosovës do të ketë takime edhe në Serbi. /lajmi.net/