Limaj e quan “qëndrim korrekt” shtyrjen e seancës nga VV: Besoj që nga sot do të bëhen përpjekje për të dhënë shanse me u afru Kryetari i NISMA-s, Fatmir Limaj është deklaruar për media pasi është shtyrë edhe për 48 orë seanca e konstituimit të Kuvendit. Ai shkurt ka thënë se ky ishte një “qëndrim korrekt”, shkruan lajmi.net. “Besoj që ishte një qëndrim korrekt për të gjetur rrugë. Kjo është mënyra e bashkëpunimit. Besoj që nga sot do të bëhen…