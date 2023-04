La VV-në për të qëndruar si i pavarur, deputeti Humolli: Kurti s’e respektoi marrëveshjen me mua Fatmir Humolli, ka dhënë detaje rreth largimit të tij nga partia në pushtet. Humolli thotë se para se të hynte në Vetëvendosje kishin bërë një marrëveshje me kryeministrin. Kjo marrëveshje ka të bëjë me disa kushte që Humolli ia kishte dorëzuar Kurtit, për zhvillim të vendit. Sipas Humollit, këto nuk u plotësuan asnjëherë. “Kur kam…