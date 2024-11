Kurti takon mërgimtarët në Zvicër: Krenar për lidhjet e forta ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti ka vazhduar takimet me mërgimtarë në vendet e Evropës Perëndimore. Ai të premten ka takuar mërgatën shqiptare në qytetin Inerlaken të Zvicrës. Kurti ka njoftuar se gjatë ditës së premte ka qëndruar më qytetin Interlaken, ku ka zhvilluar një takim me mërgimtarët, të cilëve u është drejtuar me një fjalim.…