Kreu i tifogrupit “Dardanët” me premtim të madh: Birra dhe pije falas për secilin gol që shënon Shqipëria sonte ndaj Çekisë Kreu i tifogrupit kosovar, Dardanët, Luli Beqiri, me një status në rrjetin social Facebook, u ka bërë thirrje simpatizantëve dardan që të bashkohën te funclubi i tyre në mbështetje të kombëtares shqiptare që luan sonte kundër Çekisë. Madje ai tha se për secilën golë që shënon kombëtarja shqiptare, do të shpërndajnë birra dhe pije falas…