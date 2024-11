Hoxhaj beson se nëse rikthehet Richard Grenell në pushtet do ta lirojë Thaçin nga Gjykata Speciale Deputeti i PDK-së, Enver Hoxhaj ka folur për paralajmërimin e Richard Grenell se nëse rikthehet Trump në pushtet do të lirojë Hashim Thaçin nga Gjykata Speciale. Hoxhaj ka thënë se beson që Administrata e Trump do të ndjekë politikë të njëjtë sikurse administratat e tjera dhe thotë se beson që deri në fund të vitit…