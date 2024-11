Hamza për shpërthimin në Ibër Lepenc: Përgjegjësit të vihen para drejtësisë

Bedri Hamza, kandidati i PDK-së për Kryeministër, ka njoftuar se mbrëmë vonë ka dalë në Varagë të Zubin Potokut, në vendngjarje, për ta parë nga afër gjendjen dhe dëmet e shkaktuara në kanalin ujor nga mjeti shpërthyes.

Hamza, në një postim në Facebook, ka thënë se e dënon këtë akt njëherësh, kërkon nga institucionet e rendit dhe ligjit, që ta zbardhin sa më shpejt rastin dhe përgjegjësit të vihen para drejtësisë.

“E dënoj aktin dhe kërkoj nga institucionet e rendit dhe ligjit, që ta zbardhin sa më shpejt rastin dhe përgjegjësit të vihen para drejtësisë. Jam shumë i shqetësuar me ndërprerjen e furnizimit të ujit të pijes dhe pasojat në furnizimin me energji elektrike. Po ashtu, jam në komunikim të vazhdueshëm me të gjitha institucionet e vendit të përfshira në sanimin e dëmit dhe shpresoj të tejkalohet sa më shpejt kjo situatë”, ka shkruar Hamza në Facebook.