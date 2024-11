Dyshohet për gjuajtje me armë në Prishtinë Një gjuajtje me armë zjarri dyshohet se ka ndodhur sot në “Kodrën e Trimave” në Prishtinë. Nuk dihet nëse nga ky incident ka persona të lënduar. Lajmi.net ka kontaktuar me policinë por ende nuk ka marrë përgjigjie në lidhje me rastin./Lajmi.net/