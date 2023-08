Borrell është i njëanshëm, përkëdhel Serbinë – eurodeputeti gjerman kritika kreut të diplomacisë evropiane

Zëdhënësi i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme, Peter Stano, të enjten tha se ndërmarrja e veprimeve ndaj Qeverisë së Kosovës ka ndodhur për shkak “të paaftësisë të autoriteteve kosovare që të sillen në mënyrë evropiane”, duke mos treguar se kur dhe nëse do të hiqen ato.

Ndaj kësaj deklarate ka reaguar eurodeputeti gjerman Bütikofer, duke akuzuar Përfaqësuesin e Lartë për Politikë të Jashtme të BE-së, Josep Borrell, për për një politikë krejtësisht të dështuar, shumë të njëanshme dhe të padrejtë.

“Çfarëdo marrëzie që shqipton zëdhënësi i Bashkimit Evropian, ai është zëri i zotërisë së tij dhe Josep Borrell duhet të mbahet përgjegjës nga Parlamenti Evropian për një politikë krejtësisht të dështuar, shumë të njëanshme dhe të padrejtë: qeverinë autoritare serbe që ai ‘përkëdhel’, dhe Kosovën që ai kritikon dhe sanksionon”, ka shkruar Bütikofer.

Whatever nonsense @ExtSpoxEU utters, he is his master’s voice, and @JosepBorrellF should be held accountable by the European Parliament for a completely failing, greatly biased and unjust policy: the authoritarian Serbian government he cuddles, and Kosovo he lambasts & sanctions. https://t.co/OJTzqIaU5J

— Reinhard Bütikofer (@bueti) August 11, 2023